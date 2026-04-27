Gnúk a győri állatkertben

Az 1994-ben bemutatott nagysikerű rajzfilmnek, az Oroszlánkirálynak köszönhetően sokan megismerkedtek ezzel az állattal. De a Szerengeti nagy gnúvándorlásáról is biztosan sokan hallották már. A szakemberek arra is rájöttek, hogy ezen a területen a gnúk úgynevezett zárókő fajként funkcionálnak, hiszen a legelés révén kevesebb éghető anyag marad, így kevesebb a tűzvész és a facsemeték növekedni tudnak. Mivel a gnúk azt nem fogyasztják, így megnőhet a faállomány, az újabb fák pedig több táplálékot adnak más állatoknak.

Az agresszív viselkedés leginkább a bikákra jellemző, náluk is a párzási időszakban. Ám Győrben egy kicsit könnyebb a helyzet, hiszen tehenekből álló csapatot tartanak. Csíkos gnúkat Magyarországon jelenleg csak a Xantus János Állatkertben tartanak, méghozzá a park leghátsó részében az elefánt kifutó mögött.