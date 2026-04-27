Csörgőlabda: Ahol a hallás vezeti a mozgást

A csörgőlabda a látássérültek egyik legkülönlegesebb csapatsportja. A játékosok bekötött szemmel, hang alapján tájékozódva próbálják a labdát az ellenfél kapujába gurítani. A pálya 9x18 méteres, a kapu a teljes alapvonalat elfoglalja, a védekezéshez pedig az egész testüket használják.

A csörgőlabda itthon a Magyar Kézilabda Szövetség égisze alá tartozik, a dabasi csapat pedig a DRUKK Dabas kötelékében működik. A dabasi csapatot Páni Róbert vezeti, aki évtizedek óta a sportág meghatározó alakja. Róbert a 2019-ben alakult szakosztály vezetőjeként irányítja a látássérült sportolókat. A csapat élén aktívan részt vesz a magyar bajnoki küzdelmekben, és 2022-ben már dobogós helyezésekért küzdöttek. Páni Róbert saját bevallása szerint szigorú a fiúkkal, de következetes.

A csörgőlabda komoly fizikai és mentális terhelést jelent: az edzések nemcsak a fizikai állóképességet fejlesztik. Heti két edzés van, minden második héten a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium tornacsarnokában.

A csapat egyik játékosa, Paróczai Gergely 5 éve veszítette el a látását. Nem volt könnyű elfogadnia a helyzetet, amibe került, viszont pszichológus segítségét is igénybe veszi, ez pedig segít a feldolgozásban és nagy stabilitást eredményez az életében. Gergely azelőtt 20 évig amatőr szinten futballozott heti 2-3 alkalommal, így a sportolás és a mozgás adott volt az életében. Azóta a Vagyok Alapítvány médiafelelőseként igyekszik tenni a látássérültekért.

Ez a sport nemcsak fizikai kihívás, hanem kapaszkodó is. A dabasi csapat közösségként működik: egymást segítik a pályán kívül is. A csörgőlabda tehát túlmutat a sport-jellegen, hiszen ez egyszerre játék, miközben újrakezdés és esély egy teljesebb életre.