Ahol a csiga identitás: különleges fesztivál hódít Spanyolországban

Kétszázezer ember, 14 tonna csiga és egy nem mindennapi spanyol fesztivál, ahol a helyiek szerint a csiga nem étel, hanem identitás. Ilyen a világ legnagyobb csigafesztiválja.

Spanyolországban van egy város, aminek az utcáin három napig nem a tapas vagy a paella volt a főszerepben, hanem a csiga. A katalán városban több mint kétszázezer ember gyűlt össze a világ legnagyobb csigafesztiválján, ahol idén csaknem 14 ezer kilogramm csiga fogyott el. Az esemény évtizedekkel ezelőtt még egyszerű családi összejövetelként indult, ma pedig már a katalán identitás egyik leglátványosabb ünnepe lett.