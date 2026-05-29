Az iráni háború árnyéka Srí Lankáig ér: teaföldi munkások megélhetése került veszélybe

Srí Lanka központi hegyvidékén, Hettonban található Dunkeld Estate buja, hullámzó teaföldjein dolgozó ültetvénymunkások is megérzik egy több ezer kilométerre zajló konfliktus hatását; az iráni háború tovább szűkíti azoknak a munkásoknak a bérét, akik amúgy is a létminimumon élnek.

A Dunkeld Estate 550 hektáron terül el, közel 1000 munkást foglalkoztat, és évente körülbelül 350 000 kilogramm teát termel. A 38 éves Jacintha Malar és 45 éves férje, Sathya Seelan – akik brit ültetvényesek által a szigetre hozott indiai tamilok leszármazottai – napi 1350–1750 rúpia (4,30–5,50 dollár) bért keresnek, ami alig haladja meg az országos napi minimálbért, azaz az 1200 rúpiát.