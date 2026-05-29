Halálos cápatámadás Ausztráliában: a szörfösök mégsem fordulnak el az óceántól

A legtöbb ember számára a cápatámadás távoli hollywoodi rémálomnak tűnik, Ausztráliában azonban időről időre tragikus valósággá válik. Ennek ellenére az óceánparti élet ott annyira a mindennapok része, hogy sokan már másnap szemrebbenés nélkül visszamennek a vízbe egy-egy halálos eset után is.

Vadállatokkal való konfliktusok gyakorlatilag a világ minden pontján előfordulnak. Közép-Európában elsősorban a medvékkel gyűlik meg az emberek baja: Szlovákiában és Erdélyben is jelentős populációjuk él, és időről időre előfordulnak tragikus kimenetelű találkozások is.



Földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan a cápáktól hazánkban nem különösebben kell tartanunk, ettől függetlenül ahogy azt Adam Sandler klasszikusából is tudhatjuk nem árt velük óvatosnak lenni.

Ausztráliában évente átlagosan 20 cápatámadást regisztrálnak, a szörfösöknek azonban ez nem szegi kedvét, fittyet hányva a veszélyre szelik a habokat.



Legutóbb Nyugat-Ausztráliában, a turisták körében népszerű Rottnest-szigetnél történt tragédia: egy 38 éves férfit támadott meg egy négyméteres fehér cápa. A férfit ugyan sikerült kivinni a partra, de az életét már nem tudták megmenteni. A helyieket és a turistákat persze is megrázta az eset, a strandokon pedig érezhetően megváltozott a hangulat.