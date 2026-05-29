Fegyelem és szépség – különleges kutyafajták Szilvásváradon

Nemzetközi kutyakiállítást tartottak a Heves vármegyei Szilvásváradon. A négy napos rendezvényen 28 országból mintegy 320 fajta került a zsűrik elé. Nem csak a küllem, hanem a fegyelmezett viselkedés is számított a bírálatnál.

2001 óta rendeznek nemzetközi kutyakiállítást a Heves vármegyei Szilvásváradon. Ez már a tizennegyedik alkalom, hogy a világ kutyásai találkoznak a településen.

Jól mutatja a rendezvény elismertségét, hogy rengeteg országból érkeztek résztvevők.

A négy nap alatt rengeteg kutya mutatta meg magát a zsűrinek. Épp ezért a szakembereknek sincs könnyű dolga a végső sorrend felállításánál. Nem csak a küllem számít, hanem a kutyák fegyelmezettsége is.