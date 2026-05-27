Pünkösdi pincevarázs Palkonyán: ezrek látogatják a Villányi borvidék hangulatos pincefaluját

Harminckettedik alkalommal nyitották meg kapuikat a palkonyai pincék pünkösdkor. A Villányi borvidék egyik leghangulatosabb eseménye mára több ezer látogatót vonz – nemcsak a borok, hanem a különleges építészeti örökség miatt is.

Míg az első alkalommal alig nyolcvan helyi látogatója volt a nyitott pincéknek, addig ma már ezrek érkeznek Palkonyára, hogy a bor mellett bejárják a hangulatos, színes pincefalut.

A borokat eleinte saját fogyasztásra készítették, ám hamar híre ment a Villányi borvidékhez tartozó palkonyai nedűknek is.

A nyitott pincék egyik különlegessége, hogy a látogatók személyesen is találkozhatnak a borászokkal.