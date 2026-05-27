Vasarely 120: három budapesti kiállítás idézi meg az op-art magyar mesterét

Nagyszabású kiállítással tisztelegnek Victor Vázáreli születésének 120. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Városligeti NEO Kortárs Művészeti Térben, de a Szépművészeti Múzeumba és a Nemzeti Galériában is találkozhatunk a magyar származású alkotó műveivel.

Vasarely művészetének középpontjában a mozgás kérdése áll a látás működésén keresztül. Egyedülálló munkássága meghatározó szerepet játszott a háború utáni geometrikus absztrakció, valamint az op-art kibontakozásában, és máig alakítja a vizuális kultúráról való gondolkodást.

A Szépművészeti Múzeum, a Nemzeti Galéria és a NEO Kortárs Művészeti Tér egyenként önálló tárlattal, más-más szemszögből közelít Vasarely életművéhez, melyekkel átfogó képet kaphatunk az egyik leghíresebb magyar származású képzőművész munkásságáról.



Pierre Vasarely a művész unokája is eljött a megnyitóra, aki nagyon szép személyes emlékeket őriz a világhírű művészről.