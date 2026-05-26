Az ellenzék diktatúraépítéssel és haveri kinevezésekkel vádolja a miniszterelnököt

A parlamentben az ellenzéki frakcióvezetők éles kritikával illették a Tisza-kormány első intézkedéseit. Toroczkai László szerint az új hatalom teljes diktatúrát épít, miközben a kormányfő kinevezési gyakorlata erősen megkérdőjelezhető, hiszen korábbi testőréből és médiaalkalmazottakból csinált vezető politikusokat.

Rétvári Bence úgy vélte, hogy egy banánköztársaságban is megirigyelnék azt a visszamenőleges hatályú alkotmányozást, amellyel a politikai riválisokat akarják eltüntetni a színről. Miközben Gulyás Gergely a 14 éves rendszerben eltöltött múltját és a gyűlöletkeltést kérte számon, Magyar Péter érdemi válaszok helyett csupán folyamatos közbeszólásaival zavarta a felszólalásokat.