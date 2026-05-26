Cinikus üzengetéssel és Facebook-vitákkal debütált Magyar Péter az azonnali kérdések órájában

Az Országgyűlés keddi ülésén a kormányfő viselkedése minden diplomáciai határt átlépett. Bár a napirend előtti felszólalása után elvárható lett volna a higgadt figyelem, Magyar Péter láthatóan teljesen megvadult. A padsorokban ülve a miniszterelnök alig tudta türtőztetni magát, és folyamatos közbeszólásokkal, kommentárokkal próbálta kizökkenteni a felszólaló képviselőtársait.