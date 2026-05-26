A Tisza-kormány vonatozással és levesezéssel indította a külpolitikát

A Tisza-kormány delegációjának útja olyan, mint a kamaszok osztálykirándulása: a tartalom helyett a posztolt szelfik a fontosak. Magyar Péter első hivatalos külföldi útján Krakkóból vonattal utazott Varsóba, miközben Vitézy Dávid a 160-nal hasító szerelvényről áradozott.

A miniszterelnök szerint katonai géppel utazni "uncsi", a zsurek leves viszont isteni. Vajon a lengyel miniszterelnöknél a vasútfejlesztésben is a közösségi médiás lájkvadászat lesz a fő stratégia, vagy a nemzetközi diplomácia azért komolyabb ennél?