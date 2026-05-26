Egy kigyulladt mozdony miatt omlott össze a nyugati vasúti közlekedés

A fejetlenség egyenes következményeként a nyugat-magyarországi vasúti közlekedés a napokban teljesen összeomlott egy kigyulladt mozdony miatt. Míg az utasok a peronokon vesztegeltek, és a hálózat órákra megbénult a váratlan esemény nyomán. A szakma éles kritikát fogalmazott meg. Dorner Lajos, a Városi- és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke világosan rávilágított: ahhoz, hogy a káosz elkerülhető legyen, sürgősen létre kellene hozni az országos közlekedésszervező intézményt.