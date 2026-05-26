A gyurcsányi rendőrterror egyik főszereplője rendészeti államtitkár lett

Könnygáz, gumilövedék, lovasroham: 2006. október 23-án polgárháborús helyszínné változott Budapest belvárosa. Az azonosítószám nélküli rendőrök nem válogattak, több mint 160-an sérültek meg a brutalitások következtében, sokan maradandó egészségkárosodást szenvedtek.

Tóth Gábor a 2006-os rendőrterror egyik kulcsfigurája. A sportszeráruház vezetőből belügyminiszterré avanzsált Pósfai Gábor őt választotta rendészeti államtitkárnak.

Számonkérte az igazságügyi minisztert a Mi Hazánk országgyűlési képviselője. Apáti István azt a költői kérdést tette fel Magyar Péter sógorának, hogy tényleg nem találtak egy fedhetetlen embert a pozícióra. Melléthei-Barna Márton igyekezett kitérni a konkrét válaszadás elől.

Magyar Péter Tóth Gábor kinevezésével szembefordult azokkal, akiket még 2006-ban védett - mondta Takács Árpád, a Fidesz országgyűlési képviselője