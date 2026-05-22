Sunnyog a tiszás igazságügyi miniszter a visszamenőleges törvénykezésről

Korábban még a jogállamiságra hivatkozott, most pedig menekül a kellemetlen kérdések elől a Tisza Párt igazságügyi minisztere. Görög Mártát arról kérdezte a Hír Tv, hogy rendben van-e szerinte, hogy visszamenőleges hatállyal módosítanak alkotmányt, ami alapján Orbán Viktor nem lehet többé miniszterelnök. Az erre vonatkozó alaptörvény-módosítást Magyar Péter korábbi igazságügyi miniszter-jelöltje, a saját sógora nyújtotta be.