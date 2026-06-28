Az 50 napos kormányzati mérlegben több kategória keveredik az eredmények értékelésében

A Tisza-kormány bemutatta a legújabb listáját. Magyar Péter hivatalos Fcebook oldalán közzétett ötvennapos mérleg azonban hamar elbukik. A menün a valós tettek helyett inkább csupán üres ígéretek szerepelnek. Világos, hogy több a kommunikáció, mint a teljesítmény.

A marketing átveszi a valóság helyét, így a gyanútlan szavazókat a vezetés könnyen vezeti az orránál fogva.

Az eredmény. Az ígéret. Az örökölt folyamat. A benyomás.

Mert ami eredménynek van csomagolva, az gyakran csak ígéret. Ami saját érdemnek, az gyakran a múlt műve. Ami bizonyítéknak, az gyakran puszta hangulat. Menjünk végig a listán — tisztelettel, de éles szemmel.

AZ EREDMÉNY, AMI MÉG NINCS — csak ígéret

„Elindítottuk a valaha volt legerősebb korrupcióellenes küzdelmet, a Tisztítótűz műveletet.”

➤ Egy művelet „elindítása” még nem eredmény, hanem szándék — eddig egy nevet és egy új hivatal tervét ismerjük, nem egyetlen lezárt ügyet; a korrupció elleni harcot lezárt ügyek mérik, nem bejelentések.

„Rövidesen feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal.”

➤ A „rövidesen feláll” a jövő idő bevallása: egy még meg sem született, ám máris rendkívüli jogkörökkel tervezett hivatal nem teljesítés, hanem ígéret — ráadásul olyan, amelynek hatalmát egyszer még jó lenne számon kérni.

„Elkezdtük feltárni a NER legnagyobb bűneit. Folyik a teljes átvilágítás.”

➤ „Elkezdtük” és „folyik” — a rendszerváltás óta minden kormány ezzel nyitott; a feltárást nem a bejelentés, hanem a jogerős ítélet teszi valóságossá, abból pedig egyelőre egy sincs.

„Elindítottuk az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának folyamatát.”

➤ Ezt 1990 óta nagyjából minden kormány megígérte, és egyik sem teljesítette maradéktalanul — a „folyamat elindítása” a legolcsóbb ígéret a magyar politikában, mert sosem kérik számon, hol akadt el.

„Megkezdtük a vagyonadó és az iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítését.”

➤ „Megkezdtük az előkészítést” — ennél óvatosabban már nem is lehetne fogalmazni: ez nem teljesített vállalás, hanem egy szándék szándéka, és a vagyonadónál még az is nyitott kérdés, pontosan kinek a vagyonát érintené.