Távozik a szerb államfő

Vucic közölte azt is, előrehozott elnökválasztást és parlamenti választást is tartanak hamarosan, és azt javasolta, hogy a kormánypárti lista a megmérettetésen Egységes Szerbia néven induljon.
Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Aleksandar Vucic, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában. A szerb államfő egy belgrádi nagygyűlésen bejelentette: pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban.
Vucic közölte azt is, előrehozott elnökválasztást és parlamenti választást is tartanak hamarosan, és azt javasolta, hogy a kormánypárti lista a megmérettetésen Egységes Szerbia néven induljon.