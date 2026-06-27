Van, ahol 68 fokot is mértek – a Balatonnál járt a HírTV stábja

A tikkasztó kánikula azonban nemcsak a büfések teherbírását teszi próbára, hanem a nyaralók évtizedes szokásait is végérvényesen átírja. A Balatoni Turizmus Szövetség tapasztalatai szerint a kilencvenes évekre jellemző, egész napos, tűző napon való aszalódás kora lejárt. A családok és a sportolni vágyók inkább a kora reggeli órákban pörögnek fel, míg a strandok a kritikus déli kiürülés után, délután öt óra után telnek meg újra élettel. A megváltozott extrém időjáráshoz a strandok és a vendéglátóegységek is kénytelenek alkalmazkodni: folyamatos tetőkorszerűsítésekkel, bőséges hidratációval és kitolt, éjszakába nyúló nyitvatartással igyekeznek menteni a szezont.