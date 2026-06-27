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Van, ahol 68 fokot is mértek – a Balatonnál járt a HírTV stábja

Miközben a strandolók a habokban keresnek menedéket a rekkenő hőség elől, a balatoni vendéglátósok szó szerint a túlélésért küzdenek: a sütőolaj és a lángossütők mögött nem ritkán a 68 Celsius-fokot is eléri a hőmérséklet.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
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A tikkasztó kánikula azonban nemcsak a büfések teherbírását teszi próbára, hanem a nyaralók évtizedes szokásait is végérvényesen átírja. A Balatoni Turizmus Szövetség tapasztalatai szerint a kilencvenes évekre jellemző, egész napos, tűző napon való aszalódás kora lejárt. A családok és a sportolni vágyók inkább a kora reggeli órákban pörögnek fel, míg a strandok a kritikus déli kiürülés után, délután öt óra után telnek meg újra élettel. A megváltozott extrém időjáráshoz a strandok és a vendéglátóegységek is kénytelenek alkalmazkodni: folyamatos tetőkorszerűsítésekkel, bőséges hidratációval és kitolt, éjszakába nyúló nyitvatartással igyekeznek menteni a szezont.

 

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