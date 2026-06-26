Forgalomkorlátozások lesznek szombaton a Budapest Pride miatt

Június 27-én 15 órakor az Operától indul a menet, majd a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Deák Ferenc téren, az Astorián és a Kossuth Lajos utcán keresztül haladnak az Erzsébet hídhoz, azon keresztül jutnak el a Döbrentei térre, az Attila úton át pedig megérkeznek a célállomásra, a Vérmezőre. A Pride miatt az érintett útvonalon forgalomkorlátozásokat vezetnek be.

A forgalmas útszakaszok lezárása azonban feldühíti a taxisok többségét. Arra panaszkodnak, hogy ilyenkor kevesebb a megrendelő, az utazás időtartama viszont jóval hosszabb a megszokottnál. Akadt azonban olyan taxisofőr is, aki megpróbál alkalmazkodni a helyzethez.

Az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek, a korlátozások idején a BKK elsősorban a metrók igénybevételét javasolja.

A hőség ellenére sem fújják le a Budapest Pride-ot. A rendezvény szóvivője szerint 2022-ben is ugyanilyen meleg, 37 fok volt a felvonulás idején. Most plusz vízzel és orvosi biztosítással készülnek. Hrubi Zita a 444-nek azt mondta: mindenkit arra kérnek, hogy a saját tűréshatárait és az egészségi állapotát mérlegelve vegyen részt a rendezvényen.