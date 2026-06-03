Az NMHH engedélyezte és nyilvántartásba vette hazánk első LMBTQI-csatornáját

A Tisza Párt mellett kampányoló transznemű nő viccelődött azzal korábban, hogy ő lesz a Szivárvány TV egyik műsorvezetője. A csatorna megjelenésére már nem kell sokat várni, ugyanis most a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság engedélyezte és nyilvántartásba vette.

Korábban a Hír TV riportere kereste a Szivárvány TV tulajdonosát, aki először igyekezett cáfolni, hogy hozzá lenne köthető az LMBTQ-ideológiát terjesztő csatorna. A bemutatott interjú után Pataki Tamás a Média1-nek adott nyilatkozatában vallotta be, hogy ő a tulajdonos, és a magyar gyermekvédelmi törvényt elmarasztaló uniós ítélet után kérte az LMBTQ-csatorna engedélyeztetését.

Pataki Tamás ügyvezető igazgató most reményét fejezte ki, hogy a tévét minden magyarországi műsorterjesztő a kínálatába emeli, biztosítva ezzel a nézők számára a szabad és sokszínű tartalomválasztást.