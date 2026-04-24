Kilépett a fényre a Szivárvány TV alapítója, miután a HírTV leleplezte

LMBTQ-tévécsatorna indul Magyarországon - csütörtökön jelent meg ez a hír a Media1 oldalán. A portál akkor azt írta, hogy a Szivárvány TV tulajdonosa már be is adta a vonatkozó dokumentumokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz. A tévétársaság tulajdonosa nem akarta felfedni kilétét, annyit ugyanakkor elárult, hogy a csatorna napi 24 órájában tenne közzé tartalmakat, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekek védelmére és a társadalmi normák tiszteletben tartására. Bár a Szivárvány TV honlapján egyelőre csak annyi olvasható, hogy „Fejlesztés alatt, hamarosan indulunk...”, de az oldalon fellelhető az EuroCable Magyarország logója is.

A HírTV csütörtökön leplezte le, hogy ki áll a tévécsatorna mögött: Híradónk megkereste az EuroCable Magyarország tulajdonosát. Pataki Tamás nem cáfolta, hogy köze van az induló csatornához, végül péntek reggel a Média1-en is felfedte, hogy ő alapította a tévécsatornát, és azt is elismerte, hogy az időzítésnek az Európai Bíróság keddi ítéletéhez van köze. Pataki egyébként 2025-ben Magyar Kommunikációs Nagydíjat is átvehetett a PestBuda TV és a Parlament TV tulajdonosaként.

Bár sok mindent még nem lehet tudni a csatornáról, de az sokatmondó, hogy a gyermekvédelmi törvény elkaszálása után egy nappal már megjelent az erről szóló tervezet - erre hívta fel a figyelmet Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.