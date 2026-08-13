Megújult a Sziget: a komfort és a kultúra is főszerepben

Megújuló fesztiválnegyedek, különleges új és visszatérő művészeti produkciók, új gasztronómiai helyszínek, közösségi terek és kényelmi fejlesztések várják a látogatókat idén a Szigeten. A világsztárokat felvonultató zenei színpadok mellett idén újra nagyobb hangsúly kerül a kulturális sokszínűségre és a látogatók komfort érzetére.

Aszály, vízhiány, energiahiány, ilyen körülmények adta nehézségekkel kellett szembenézniük a Sziget fesztivál szervezőinek 2026-ban. A helyzet újabb megoldásokat hívott életre.

A Szigeten rengetegen dolgoznak a fesztiválozók biztonságáért, legyen az rendvédelmi vagy egészségügyi szolgáltatásért felelős szerv, 1100 fő biztonsági személyzet teljesít szolgálatot, akiknek munkáját önkéntesekkel egészítik ki. Az ő feladatuk sem a megszokott.

