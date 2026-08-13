Magyar találmány adhat új megoldást a tartós hőkupolák gyengítésére

Egy több mint hetvenéves magyar találmány mutathat új irányt a hőkupolák kezelésében. A Heller–Forgó- féle hűtőrendszert eredetileg az erőművek hatalmas hőmennyiségének vízveszteség nélküli leadása céljából fejlesztették ki. Most egy magyar szakember szeretné az elvet tovább gondolva akár a tartós hőkupolák gyengítésében is alkalmazni.

A hőkupola egy olyan légköri helyzet, amikor egy tartós, erős magasnyomású rendszer "kupolaként" a felszín közelében tartja a forró levegőt. Ez nem önálló meteorológiai jelenség, hanem több légköri folyamat együttes eredménye.