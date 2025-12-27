Miközben mások csak kiabálnak, a kormány csendben rendbe teszi a jövőnket az iskolákban

A magyar köznevelés átalakítása nem szerencsejáték, hanem egy kőkemény stratégia része, ami végre rendet vág a fejekben. A pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülése, valamint a családok támogatása a magyar kormány értékrendje szerint kéz a kézben jár, bármit is kiabálnak a partvonalról a hivatásos rettegők. A cél teljesen egyértelmű és vállalható: egy valódi gyermekközpontú oktatás megteremtése, ahol a jövőépítés az iskolákban végre nem politikai csatát, hanem nemzeti minimumot jelent.