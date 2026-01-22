Újra látogatható Rómában a Griffek Háza

A Colosseum és a Circus Maximus között, a Palatinus-domb mélyén egy különleges ókori római lakóház tárul fel – a legendás épület most először a nagyközönség előtt is láthatóvá válik. A több mint kétezer éves Griffek Háza a római köztársaság korából származik, a Kr. e. második–első századból. Egykor előkelő arisztokrata rezidencia volt, ma pedig az egyik legősibb fennmaradt római lakóépület.

Ez a látogatás azonban egészen rendhagyó. A ház leglátványosabb részei csak távolról, élő online közvetítésen keresztül tekinthetők meg. A látogatók a felső szinten maradnak, miközben az idegenvezető egy kamerával felszerelt okostelefont viselve leereszkedik az alsó szintekre. A különleges megoldásra azért volt szükség, mert az alsó, föld alatti szint csak egy veszélyesen meredek és keskeny lépcsőn közelíthető meg, így tömeges látogatásra alkalmatlan.

Pedig itt, a mélyben rejtőznek a ház igazi kincsei: lenyűgöző mozaikok, színes freskók és gazdagon díszített stukkófalak, amelyek az ókori római elit mindennapjairól mesélnek. A digitális rekonstrukciók betekintést engednek abba, hogyan éltek itt több mint kétezer évvel ezelőtt, amikor a Palatinus Róma egyik legelőkelőbb lakónegyede volt.

A Griffek Háza nevét az egyik helyiség állatalakos díszítéséről kapta. Az épületet később részben elpusztította egy fölé emelt palota alapozása, de két szintje csodával határos módon fennmaradt.

A projekt a Colosseum Régészeti Park kezdeményezése, és az Európai Unió COVID utáni helyreállítási alapjából finanszírozott restaurálási munkák tették lehetővé. A Griffek Háza így egyszerre marad meg védett régészeti lelőhelyként – és válik a modern technológia segítségével mindenki számára elérhető időutazássá az ókori Rómába.