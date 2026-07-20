Film, koncertek, retróláz és erősportok a Plázson

Szerdán a One Nagyszínpad óriáskivetítője elé várják a közönséget a Plázson egy ingyenes szabadtéri filmvetítésre. Az első alkalommal a Beugró a Paradicsomba című romantikus vígjáték lesz műsoron, tökéletes nyáresti kikapcsolódásként a Balaton partján. Csütörtökön ismét DR BRS írja fel a recepteket a SzerelemCsütörtökön, ahol a legnagyobb slágerek és a hamisítatlan balatoni hangulat együtt garantálják a felejthetetlen estét.



Pénteken a Plázs nagyszínpadán ByeAlex és a Slepp, valamint Molnár Tamás gondoskodik a koncertélményről, az éjszaka pedig szokás szerint a Metzker & Friends bulijával folytatódik az Arénában. Szombaton a nosztalgia veszi át a főszerepet a Balatoni Retro Lázon, amely idén is a műfaj legnagyobb sztárjait vonultatja fel. Színpadra lép Haddaway, Master Blaster, Kozmix, Animal Cannibals, Happy Gang, Bestiák feat. Miss Bee, DJ Szatmári, Náksi, Betty Love és Shygys, garantálva az időtlen slágereket és retró feelinget. A hajnalig tartó Retró Láz mellett az Arénában a Hódítás Éjszakája várja a bulizókat. A hét zárásaként vasárnap természetesen nem maradhat el a Corona Sunsets, ahol a naplemente, a minőségi elektronikus zene és a balatoni panoráma együtt teremti meg a Plázs egyik legkülönlegesebb atmoszféráját.



A zenei programok mellett pénteken és szombaton ismét beköltözik a Plázsra a Scitec Muscle Beach, amelyet idén már 14. alkalommal rendez meg a BioTechUSA-cégcsoporthoz tartozó Scitec Nutrition. A kétnapos esemény a testépítés és az erősport egyik legnagyobb hazai nyári találkozója, ahol a látogatók magyar és nemzetközi sportikonokkal találkozhatnak, miközben látványos versenyek és kihívások szórakoztatják a közönséget. A programban szerepel többek között a Scitec Power Challenge, a Scitec Raw fekvenyomó- és felhúzóbajnokság, a CESA® Kamionhúzó verseny, a Premium Strongman Liga Scitec Muscle Beach Kupa, a Premium Strongman League Record Breakers, a PSL Truck Pull nemzetközi kamionhúzó verseny, valamint a Mr. és Ms. Muscle Beach Minősítő Bajnokság is. A rendezvény ráadásul jótékony célt is szolgál: a helyszíni termékértékesítés teljes bevételét idén a Magyar Református Szeretetszolgálat javára ajánlják fel.