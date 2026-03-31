Történelmi alapkőletétel Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikussal és Orbán Viktorral
Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus és Orbán Viktor miniszterelnök

Történelmi alapkőletétel Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikussal és Orbán Viktorral

Kedd délelőtt mérföldkőhöz érkezik a magyar tudományos élet: ünnepélyes keretek között leteszik a Frontiers Campus alapkövét. Az esemény kiemelt jelentőségét jelzi, hogy 10:00 órától beszédet mond Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, a Frontiers Foundation kezdeményezője, valamint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A ceremóniát a HírTV élőben közvetíti.

A Frontiers Campus nem csupán egy épületegyüttes, hanem egy világszínvonalú tudományos ökoszisztéma központja. A projekt célja, hogy hidat képezzen az alapkutatások és a gyakorlati innováció között, modern infrastruktúrát biztosítva a legkiválóbb kutatóknak. A központ fókuszában a jövő technológiái és az emberi egészség megőrzését szolgáló molekuláris ujjlenyomat-vizsgálatok állnak, ezzel Magyarországot a nemzetközi tudományos élvonalba pozicionálva.

Az ünnepélyes alapkőletétel csúcspontjaként beszédet mond a projekt megálmodója, a Nobel-díjas Krausz Ferenc, valamint Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor. Nézze velünk élőben a jövő tudományos központjának születését!

