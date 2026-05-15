Egy olasz virológus szerint a hantavírus a globalizációval érkezett

Továbbra is nemzetközi figyelemmel követik a Hondius luxushajón kitört hantavírus-járványt. Az európai egészségügyi hatóságok nem zárják ki új fertőzöttek megjelenését a következő napokban. Olaszországban jelenleg 5 pácienst azonosítottak, akik mindannyian negatívak. Ez azt jelenti, hogy nem tudják továbbadni a fertőzést és eddig sem fertőztek meg senkit. Francesco Vaia virológus szerint a karatén elengedhetetlenül fontos az ilyen esetekben. A szakember hangsúlyozta, hogy Magyarországra is eljuthat a vírus, de nincs ok komoly aggodalomra Európa egyetlen országában sem, ugyanis a vírus nehezen terjed emberről-emberre.

A hantavírusra először 2019-ben figyeltek fel Európában több mint 4 ezer esettel. Ezt követően majdnem minden évben visszatért, de mindig 5000 alatt volt az esetszám a kontinensen. Az olasz egészségügyi minisztérium a tünetekkel rendelkezőknek 42 napos karantént, legalább 2 méteres távolságot, a konyhában külön edények használatát és alapos szellőztetést javasol.