Krausz Ferenc és Orbán Viktor letették a budapesti Frontiers Campus alapkövét

A budapesti Magyar Tudósok Körútján épül fel a Frontiers Campus, a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által megálmodott új nemzetközi kutatóközpont. Az alapkőletételen Orbán Viktor hangsúlyozta: a cél a tehetséggondozás és csúcskutatás hazai összekapcsolása, megakadályozva ezzel a fiatalok külföldre vándorlását.

A gigantikus tudományos ökoszisztéma országosan 70 ponton, mintegy 15 ezer fiatal számára teszi elérhetővé a világszínvonalú infrastruktúrát.

További tartalmakért keresse fel felületeinket: https://www.youtube.com/@HIRTVvideok és https://www.facebook.com/hirtv