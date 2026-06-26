Kapu Tibor kutatóűrhajós veszi át a Hunor program vezetését

Tanács Zoltán: "A következő fél évben az a tervünk, hogy megújítjuk hazánk űrstratégiáját és kidolgozzuk azt a koncepciót, hogy, hogyan lehet a magyar gazdaságot, a magyar tudományt, innovációt az űrtevékenységek kapcsán a következő évtizedekben fejleszteni. Ehhez kértem fel Kapu Tibort szakmai vezetőként és segítőként, és bízom benne, hogy a következő hónapokban egy nagyon izgalmas együttműködéssel egy olyan koncepciót, javaslatot tudunk majd a kormány elé tárni, amely meggyőz mindenkit arról, hogy a következő években az űrtevékenység nagyon fontos lesz Magyarország számára."