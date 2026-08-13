Védett Sarok: applikáció autizmussal és ADHD-val élők számára

A Védett Sarok egy magyar nyelvű, közösségi alapú webapplikáció, amely autizmussal és ADHD-val élő gyermekek családjainak, érintett felnőtteknek és segítő szakembereknek segít biztonságosabb, elfogadóbb és kiszámíthatóbb helyeket találni. Az alkalmazás lényege egyszerű: a felhasználók kereshetnek a térképen és a helylistában, megnézhetik mások tapasztalatait, majd saját élményeik alapján ők is ajánlhatnak vagy értékelhetnek helyeket. Így fokozatosan egy olyan közösségi tudástár épül, amely valós családi és érintetti tapasztalatokon alapul.