Csillagászati szupernap – Napfogyatkozás és hullócsillag-zápor egyetlen éjszaka alatt

A HírTV Napindító című műsorában Fockter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza kifejtette, hogy a napfogyatkozás során a Napkorong kitakarása Nyugat-Magyarországon – Sopron térségében – akár a 80%-ot is elérheti, míg a keleti országrészben mintegy 40%-os lesz a jelenség. A szakértő hangsúlyozta: a napészlelés megfelelő védőfelszerelés vagy speciális szűrőfóliás távcső nélkül rendkívül veszélyes, hiszen másodperctörtek alatt a retina maradandó károsodását okozhatja. A beszélgetésben emellett szó esett a holdrengések hatásairól és a jövőbeli holdbázisok kihívásairól, valamint a Perseidák-csúcsról is, ahol fényszennyezéstől mentes helyszínen óránként akár több tucat hullócsillagot is megszámolhatunk.