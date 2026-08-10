Folyadékfogyasztás a kánikulában: hogyan kerüljük el a kiszáradást

Szervezetünk 60 százaléka a víz. Ez a 60 százalék folyamatosan cserélődik, esszük, isszuk, ürítjük, keringetjük, párologtatjuk. Sokszor halljuk, hogy a melegben sok folyadékot kell fogyasztani, de mennyit, milyet, mikor és valójában mi baj lehet, ha hibát vétünk? Mi történik odabent, ha nem iszunk eleget? Mi történik, ha nem megfelelő folyadékkal próbáljuk pótolni szervezetünk vízigényét? Lehet -e baj abból, ha túl sokat iszunk? Miért olyan fontos a víz az emberi szervezet számára? Egy elhanyagolt dolog, amiből baj lehet nyáron és könnyen akaratunk ellenére a belgyógyász karjaiban végezhetjük, infúzióval a karunkban, hogy vénán keresztül rendezzék, amit szájon át elhanyagoltunk.