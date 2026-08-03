Gyógyítható a szemszárazság

A szemszárazság népbetegség. Légkondicionáló, mesterséges megvilágítás, monitor előtt töltött órák, légszennyezettség, ezek mind rontják a szem természetes könnyfilmjének a minőségét. Előbb-utóbb elérkezik a pont, amikor a szem kivörösödik, minden pislogás szúr, ekkor jön el a szemcseppek ideje, gondolnánk sokan. Csakhogy, mivel a szemszárazság hátterét egyre jobban ismerjük, egyre jobb kezelési lehetőségekkel is rendelkezünk ezzel a kellemetlen és esetenként súlyos kimenetellel kecsegtető betegséggel szemben.