Tovább csökkentették a Paksi Atomerőmű teljesítményét a Duna alacsony vízszintje miatt

A Duna vízállása jelenleg -121 centiméter Paksnál. Ilyen intézkedésre korábban még nem volt példa, a nyári hőség idején eddig legfeljebb teljesítménycsökkentésre volt szükség az atomerőműben a magas dunai vízhőmérséklet miatt.
A témában Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője válaszolt az alábbi kérdésekre:
- Mire kell készülni, ha a hőség és az alacsony dunai vízállás nem javul vagy rosszabb lesz, és kiesik az atomenergia?
- Hogyan lehet garantálni az energiaellátást? Kapitány István energiaügyi miniszter legutóbb azt javasolta a lakosságnak, hogy kevesebb klímát használjanak - ez például segíthet?