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Tovább csökkentették a Paksi Atomerőmű teljesítményét a Duna alacsony vízszintje miatt

Az MVM bejelentette, hogy ma reggel a 2. blokk teljesítményét is felére vették vissza. Az atomerőmű teljesítményét már szerdán jelentősen csökkenteni kellett, a 4 nukleáris áramtermelő egysége közül a 3. blokkot tegnap késő délután le kellett állítani, miután napközben még félgőzzel üzemelhetett, csakúgy, mint az 1. blokk.

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  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A Duna vízállása jelenleg -121 centiméter Paksnál. Ilyen intézkedésre korábban még nem volt példa, a nyári hőség idején eddig legfeljebb teljesítménycsökkentésre volt szükség az atomerőműben a magas dunai vízhőmérséklet miatt.

A témában Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője válaszolt az alábbi kérdésekre:

  • Mire kell készülni, ha a hőség és az alacsony dunai vízállás nem javul vagy rosszabb lesz, és kiesik az atomenergia?
  • Hogyan lehet garantálni az energiaellátást? Kapitány István energiaügyi miniszter legutóbb azt javasolta a lakosságnak, hogy kevesebb klímát használjanak - ez például segíthet?

 

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