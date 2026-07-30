Tovább csökkentették a Paksi Atomerőmű teljesítményét a Duna alacsony vízszintje miatt

A Duna vízállása jelenleg -121 centiméter Paksnál. Ilyen intézkedésre korábban még nem volt példa, a nyári hőség idején eddig legfeljebb teljesítménycsökkentésre volt szükség az atomerőműben a magas dunai vízhőmérséklet miatt.

A témában Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője válaszolt az alábbi kérdésekre: