Ezer mérföld kizárólag napenergiával

Anglia szárazföldjének egyik legtávolabbi pontjáról indult útnak az elektromos Renault, hogy 5 nap alatt átszelje Nagy-Britanniát, és eljusson a több mint 1600 kilométerre fekvő skóciai John O’Groatsig. A vállalkozás különlegessége, hogy az autó a teljes út során kizárólag a napból nyert energiát használta.

Az autó összesen 1023 mérföldet, vagyis csaknem 1650 kilométert tett meg június 19-23. között. Útközben napelemes töltőhelyeken, valamint előre feltöltött, hordozható akkumulátorokról kapott energiát. A szervezők szerint az út során egyáltalán nem kellett a hagyományos villamosenergia-hálózathoz csatlakozni. A több mint 1000 mérföldes út során az autót 9 alkalommal töltötték fel részben vagy teljesen. A hosszú útvonal ellenére a szervezők szerint semmilyen műszaki probléma nem merült fel, a szükséges energiát pedig már korábban megtermelte a nap.

A kísérlet ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ma már bárki hasonló módon vághatna neki egy ilyen hosszú útnak. Az útvonalat előre meg kellett tervezni, biztosítani kellett a napelemes töltési lehetőségeket, és hordozható, napenergiával feltöltött akkumulátorokra is szükség volt. A kezdeményezés célja elsősorban annak bemutatása volt, hogyan lehet a már rendelkezésre álló megoldásokat összekapcsolni. 5 nappal az indulás után az elektromos autó végül megérkezett a skóciai John O’Groatsba. Több mint 1600 kilométer, 9 töltés és egyetlen energiaforrás: a nap.

A próbaút szervezői szerint a kezdeményezés azt mutatja, hogy a napenergia a jövőben a közlekedés energiaellátásában is egyre nagyobb szerepet kaphat.

A napenergia szerepe Nagy-Britanniában is folyamatosan növekszik. Márciusban több mint 27 ezer új napelemes rendszert helyeztek üzembe, amire 2012 óta nem volt példa egyetlen hónap alatt sem. Az országban működő ilyen rendszerek száma ezzel már meghaladta a 2 milliót.