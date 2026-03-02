Gondolta volna? - Egy dinó tyúk méretű is lehet

Ismét közelebb kerülhet hozzánk a múlt egy pici szelete. Egy szinte teljesen ép csontváz fosszíliáját tárták fel az Argentín Patagóniában 90 millió évvel ezelőttről. Azért is különleges ez az új lelet, mert a legkisebb dinoszaurusz, az Alnashetri maradványait találták meg a kutatók. 2014-ben már vizsgáltak Alnashetri fosszíliákat, de az egy hiányos csontváz volt.