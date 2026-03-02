Gondolta volna? - Egy dinó tyúk méretű is lehet

Ha dinoszauruszra gondolunk, legtöbbször hatalmas, félelmetes óriások jutnak eszünkbe. Pedig volt köztük olyan is, amelyik alig volt nagyobb egy csirkénél. Argentínában most egy ilyen apró állat szinte teljes csontvázát találták meg, és a kutatók szerint ez a lelet teljesen új kérdéseket vet fel az evolúcióról.
Ismét közelebb kerülhet hozzánk a múlt egy pici szelete. Egy szinte teljesen ép csontváz fosszíliáját tárták fel az Argentín Patagóniában 90 millió évvel ezelőttről. Azért is különleges ez az új lelet, mert a legkisebb dinoszaurusz, az Alnashetri maradványait találták meg a kutatók. 2014-ben már vizsgáltak Alnashetri fosszíliákat, de az egy hiányos csontváz volt.