„Szégyelljék magukat” – A miniszterelnök reagált Magyar Péter levelére
„Szégyelljék magukat” – A miniszterelnök reagált Magyar Péter levelére

Orbán Viktor legutóbbi videós nyilatkozatában élesen reagált a Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke által megfogalmazott levélre, „színjátéknak” nevezve az ellenzéki politikus felvetését, hogy közösen látogassanak el a Barátság kőolajvezetékhez.

  • Hírek
  • 27 perce
  • Forrás: HírTV
A miniszterelnök szerint a Barátság kőolajvezeték körüli korlátozások mögött egyértelműen politikai szándék húzódik: úgy véli, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a blokáddal a magyar kormány megdöntését és egy Kijev igényeit kiszolgáló vezetés hatalomra segítését célozza. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is a magyar érdekek mentén dolgozik, és élesen kritizálta azokat, akik véleménye szerint a választási kampány idején ilyen eszközökkel próbálnak politikai előnyt szerezni.

 

 

