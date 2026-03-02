„Szégyelljék magukat” – A miniszterelnök reagált Magyar Péter levelére

A miniszterelnök szerint a Barátság kőolajvezeték körüli korlátozások mögött egyértelműen politikai szándék húzódik: úgy véli, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a blokáddal a magyar kormány megdöntését és egy Kijev igényeit kiszolgáló vezetés hatalomra segítését célozza. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is a magyar érdekek mentén dolgozik, és élesen kritizálta azokat, akik véleménye szerint a választási kampány idején ilyen eszközökkel próbálnak politikai előnyt szerezni.