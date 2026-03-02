Orbán Viktortól kért segítséget egy orosz hadifogságba esett magyar

A TCK emberei kétségbeesetten kiáltozó férfit tuszkoltak be egy kisbuszba, egy másik felvételen pedig katonák szaladtak egy férfit cipelve, majd bedobták őt a hátsó ülésre.

Kényszersorozók rémtetteiről beszélt egy ukrán-magyar kettős állampolgárságú férfi, Román Albert is, aki orosz hadifogságba esett.

Nyíregyházi születésű magyart is elhurcoltak az ukrán toborzók - írja a Mandiner. A lap szerint a kárpátaljai ukrán állampolgár, Veres Balázs régóta mentális problémákkal küzdött, aki ráadásul alig beszélt ukránul. Egy másik fiatalembert, az alig 22 éves Balogh Lajost pedig édesapja szerint annak ellenére rabolták el, hogy felmentése is volt. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a felesége várandós, és áprilisra várják második gyermeküket.

A külgazdasági és külügyminiszter hétfőn bekérette az ukrán nagykövetet, hogy tiltakozását fejezze ki az Ukrajnában zajló kényszersorozás miatt. Szijjártó Péter leszögezte, hogy az ukrajnai háború teljesen értelmetlen, azonnal be kell fejezni. Egyúttal rámutatott, hogy Brüsszel ebbe az értelmetlen öldöklésbe önti a pénzt számolatlanul.

A magyar kormány múlt héten azt közölte, hogy eddig 97 kárpátaljai magyar katona halt meg az orosz-ukrán háborúban.