100 éves filmhíradóban látható a Vígszínház szenzációja

Száz éve márciusban dupla szabadságharcot ünnepelt az ország, hiszen az 1848-as forradalom mellett II. Rákóczi Ferenc születésének 250. évfordulója is ekkorra esett. A március 15-én forgatott filmriport sajnos nem maradt fenn az NFI Filmarchívum gyűjteményében, de a Rákóczi jubileum kétnapos ünnepségéről készült tudósítás most HD felbontásban látható.

A vidéki Rákóczi-emlékhelyeken is megemlékeztek a fejedelemről

Budapesttel párhuzamosan Sárospatakon és Szerencsen is volt megemlékezés, de a trianoni béke miatt az elszakított területeken már nem volt erre lehetőség. Mivel a csehszlovák hatóság nem engedélyezte a nemzeti ünnep megtartását, Borsiban, Rákóczi szülőhelyén, illetve a kassai dómban, a sírjánál csak némán emlékezhettek az ott élő magyarok. A fővárosi ünnepség két helyszínén, a Mátyás templomnál és a Vigadó előtt készültek a filmfelvételek, amelyek érdekessége, hogy azon feltűnik néhány eredeti, a szabadságharc idejéből származó hadilobogó is, amelyet Borsod-Gömör-Kishont egyesült vármegyék küldöttjei hoztak magukkal az ünnepségre. A rendezvénysorozat külön eseménye volt a Rózsadomb lábánál, a Keleti Károly utcában álló új templom felszentelése is, amely a mellette álló Rákóczi-kollégium és gimnázium számára épült 1924 és 1926 között.

A hónap közepének színpadi szenzációja szintén filmszalagra került

A Vígszínház egy éjjeli produkciójáról van szó, amelynek minden szereplője, megálmodója és létrehozója főúri arisztokrata volt. Nem csak ők, de a nézőtéren ülő közönség is a főnemesség soraiból került ki. Az ok, amiért egy márciusi éjjelen a Vígszínházban összeült a mágnásvilág, voltaképpen egy jótékonysági akció volt, amellyel a békés megyei árvízkárosultakon akartak segíteni. A műsor magyar, német és francianyelvű rövid jelenetekből, táncokból és divatbemutatóból állt. A különös hangulatú előadás díszleteit gróf Batthyány Gyula festőművész tervezte, szereplői, akiket testközelből is megismerhetünk a néhány perces filmriportban, mind olyan nagybirtokosai és gazdasági tényezői voltak az akkori Magyarországnak, akiknek ma hiába keressük Wikipédia oldalát. Ennek egyik oka, hogy tevékenységükkel sosem kerültek a kirakatba, másrészt pedig, később valamennyiüket Dél-Amerikába vagy Nyugat-Európába sodorta a történelem.