Orbán Viktor: Megállapodás született a 4iG és a Tatra között

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség megerősíti partnerségét a 4iG-vel - jelentette be a miniszterelnök. Hozzátette, hogy az együttműködés egy átfogó geopolitikai stratégia része. A kormányfő elmondta, hogy létrehozzák az úgynevezett HUMARS-programot is, amelyben amerikai légvédelmi rendszerek magyar Tatra teherautókra fognak kerülni. Orbán Viktor rámutatott, hogy Magyarország a béke és a fejlődés oldalán áll, de a békéhez erő kell. Olyan erő kell, amelynek van komoly visszatartó ereje.
Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar gyártású Tatra teherautókra 600 milliárd forintos megrendelés van, a Gidránokból pedig 800 darabot rendeltek, csaknem ezermilliárd forint értékben. A kormányfő kiemelte, hogy létrehozzák az úgynevezett HUMARS-programot, amelyben amerikai légvédelmi rendszerek magyar Tátra teherautókra fognak kerülni.
A 4iG elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a jelenlegi változó világrend olyan biztonsági kérdésekre irányította a figyelmet, amelyek eddig háttérbe szorultak, így a védelmi képességek erősítése kulcsfontosságú. Hozzátette, hogy a biztonság ma már nem csak katonai, hanem gazdasági kérdés is.