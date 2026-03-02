Orbán Viktor: Megállapodás született a 4iG és a Tatra között

Orbán Viktor elmondta, hogy a magyar gyártású Tatra teherautókra 600 milliárd forintos megrendelés van, a Gidránokból pedig 800 darabot rendeltek, csaknem ezermilliárd forint értékben. A kormányfő kiemelte, hogy létrehozzák az úgynevezett HUMARS-programot, amelyben amerikai légvédelmi rendszerek magyar Tátra teherautókra fognak kerülni.

A 4iG elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a jelenlegi változó világrend olyan biztonsági kérdésekre irányította a figyelmet, amelyek eddig háttérbe szorultak, így a védelmi képességek erősítése kulcsfontosságú. Hozzátette, hogy a biztonság ma már nem csak katonai, hanem gazdasági kérdés is.