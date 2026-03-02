A Barátság kőolajvezeték körüli „műszaki hiba” narratívája végérvényesen megdőlt, miután a műholdfelvételek feketén-fehéren igazolták: a vezetéknek semmi baja. Ebben a fényben válik különösen kényelmetlenné az az újabb cikk, amely bizonyítja, hogy Magyar Péterék rendszeresen egyeztetnek Kijevvel. A logikai csapda bezárult: ha létezik a közvetlen csatorna a Tisza Párt és az ukrán vezetés között, miért nem a szállítások újraindításáért lobbiznak a magyar családok érdekében? Míg a katonák folyamatosan települnek ki a kritikus magyar infrastruktúra védelmére, addig a politikai háttérben zajló kijevi vizitek egy egészen másfajta stratégia képét festik le.