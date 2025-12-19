A színpadon még a miniszterelnököt lőtte volna fejbe, most saját magát lőtte lábon a rapper

Úgy tűnik, a képzeletbeli Bindzsisztán miniszterelnöke megfeledkezett a földi törvényekről, ugyanis ittas vezetésen kapták a rendőrök Majkát az éjszakai portyázása során. A rapper a közösségi oldalán hamuval szórta a fejét, ahol elismerte, hogy koccintás után indult útnak, ám szerencsére a rendőrök igazoltatták, mielőtt nagyobb bajt okozott volna. Bár az előadó most bűnbánóan közölte, hogy vállalja a következményeket, a hatóságok nem viccelnek: bár folyamatban lévő ügyben nem áll módukban tájékoztatást adni, az ügy súlyos. Szakértők figyelmeztetnek, hogy ittas vezetéskor az alkohol a reakcióidőt megnöveli, sőt, bizonyos szint felett akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti a btk a felelőtlen sofőröket.

Nézze meg a teljes riportot a fenti videóban!