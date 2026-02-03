Ezt nem emelték, ezt tolták! Óriások legóztak a Gubacsi út felett, a végeredménytől leesik az állad – Videó!

Képzelj el egy olyan Déli Körvasút fejlesztést, ahol egy kék bálna súlyával vetekedő, 300 tonnás vasúti híd úgy kerül a helyére, mintha csak egy gyufásdobozt tologatnának. A Gubacsi út feletti híd betolása során a mérnökök gravitációt meghazudtoló precizitással dolgoztak, a cél pedig grandiózus: 60.000 autóval kevesebb szennyezi majd a fővárost.

Ez a 370 milliárd forintos beruházás nemcsak acélról szól, hanem csendről is, hiszen a zajvédő fal építése végre törleszti a 150 éves adósságot a lakók felé. A számok brutálisak: ha ezt a 60 ezer autót egymás mögé raknánk, a dugó Budapesttől Bécsig érne! Kovács Balázs Norbert miniszteri biztos szerint a cél a versenyképes, „suhanó” vasút. A zakatolás a múlté, jönnek a „suttogó” sínek és a modern megállók (Nádorkert, Közvágóhíd, Népliget). Miközben egyesek csak a problémát keresik, itt a megoldás épül: uniós pénzből és magyar mérnöki tudásból. Ez nem makett, ez a 21. századi Budapest.