Rodolfo szégyenkezve adná vissza a diplomáját: A Tisza Pártnál úgy csalnak, hogy még a bűvész is elszédül! – Ma esti leleplezés

Üdvözöljük a Rodolfo párt nagyszínpadán, ahol a trükk nem a kalapban, hanem a brüsszeli paktumokban van. A műsorunkban leleplezzük, hogy Manfred Weber háborús terve valójában egy európai katonai szövetség létrehozását célozza, amihez a Tisza Párt csendben asszisztál. De ez csak a kezdet: miközben a kormány a védelemre épít, Magyar Péter emberénél a társadalmi diverzitás rajongása a migránshordák betelepítése iránti vágyat takarja. És ha a kérdések kellemetlenné válnak? Akkor jön a zuglói jelölt menekülése, aki olimpiai sprintben mutatta be a HírTV kamerája elől futás művészetét.

Ezek a politikusok úgy váltogatják az arcukat, mint a T-1000-es terminátor. A Tisza Párt egyszerre akar „békepárti” lenni itthon és háborúpárti Brüsszelben. Bojár Gábor, a diverzitás apostola pedig úgy vágyik a harmadik világbeli munkaerőre, mint egy kiszáradt kaktusz az esőre. De a legszebb vizuális élmény a zuglói „Forrest Gump”: a bátorság szobra helyett a menekülés emlékművét állították fel. Ma este minden illúziót szertefoszlatunk!