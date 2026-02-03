Dr. Jekyll ígér, Mr. Hyde fosztogat? A Tisza Párt kettős játéka lebukott: A kampány kamu, a megszorítás valós

Ez a politikai skizofrénia minősített esete, ugyanis a Tisza Párt programja valójában egy választási átverés, amiről Csercsa Balázs rántotta le a leplet. A volt szakértő szerint létezik egy titkos megszorító csomag, amit mélyen elrejtenek, miközben a felszínen egy kampányígéret hegyekkel teli, tetszetős tervet mutogatnak. Ez a kettős beszéd a stratégia alapja: a konvergencia program csak akkor kerülne elő, ha már kormányon vannak, és késő lenne tiltakozni. Csercsa éppen emiatt a hazugsággyár miatt lépett ki, mert nem akart asszisztálni ahhoz, hogy a választókat megvezessék.

Olyan ez, mint amikor az étlapon bélszínt rendelsz, de a konyhán már tudják, hogy parizert fognak kihozni, ráadásul dupla áron. Magyar Péterék a "tetszetős kampányszerű programmal" elaltatják a gyanakvást, miközben a hátsó szobában már fenik a késeket a költségvetési vágásokhoz. A maszk lehullt, a terv lelepleződött: a "Szeretetország" valójában a "Megszorítások Országa" lenne.