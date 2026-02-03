Ki a felelős a kutyák haláláért? Szadista méregkeverő szórja a halált Budapesten, a gazdik rettegnek

Valóságos horrorfilm játszódik az egyik budapesti parkban: valaki szándékosan, előre megfontolt kegyetlenséggel mérgezett falatokat és fagyállót szórt ki, közvetlenül a kutyafuttató és a játszótér mellé. A „láthatatlan gyilkos” már áldozatokat is szedett: egy idős házaspár kiskutyája és egy másik eb is kínok között pusztult el. A gazdik rettegnek, az állatorvosok pedig versenyt futnak az idővel, mert a méreg alattomos: sokszor már késő, mire észreveszik a bajt.