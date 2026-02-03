Szempilla helyett gyűlöletet árul? A cancel culture most a Huda Beauty-t darálja be, de Huda Kattan nem áldozat, hanem tettes

A cancel culture olyan, mint egy digitális pestis: bárkit, bármikor elérhet, de Huda Kattan esetében a fertőzést maga a páciens kérte. A Huda Beauty bojkottja nem a semmiből jött: az iraki származású üzletasszony, aki műszempillák birodalmát építette fel, most antiszemitizmus és politikai szélsőségesség vádjával néz szembe. 2025-ös TikTok-videója, amelyben zsidóellenes összeesküvés-elméleteket osztott meg, nemcsak a közösségi irányelveket sértette meg, hanem a józan ész határait is átlépte. A TikTok törölte, a rajongók bojkottálnak, a Sephora pedig nyomás alatt. Huda Kattan úgy viselkedik a szépségiparban, mint egy elefánt a porcelánboltban, aki ráadásul még Molotov-koktélokat is dobál. Az iráni rezsim melletti kiállása, miközben nők ezrei küzdenek a szabadságért, a morális csőd netovábbja. Ez már nem véleményszabadság, ez üzleti öngyilkosság. A közösségi média hatása brutális: a tegnapi bálványból mára pária lett. Kanye West után Huda Kattan is megtanulja a leckét: a hírnév nem páncél, hanem célkereszt. Ha gyűlöletet vetsz, bojkottot aratsz. A kérdés nem az, hogy Huda Beauty túléli-e, hanem hogy miért vettünk tőle bármit is eddig.