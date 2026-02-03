A maszk lehullt: Lecserélnék a magyar melóst? A Tisza Párt embere már az afrikai munkaerőről álmodozik!

Üdvözöljük a valóságban, ahol a Tisza Párt munkaerő piaca nem a magyarokról szól. Bojár Gábor, a párt egyik fő ideológusa kimondta: afrikai és ázsiai vendégmunkások kellenek a magyarok helyére. Ez a nyílt beismerése az olcsó munkaerő behozatala iránti vágynak, ami nem más, mint a magyar dolgozók elárulása. Miközben Bojár Gábor a „piacról” papol, valójában a gazdasági bevándorlás támogatása zajlik a háttérben. Ez a „soft” lakosságcsere diszkrét bája: a profitért cserébe lecserélnék a népet.

Olyan ez, mint amikor a Titanic kapitánya nem a léket foltozza be, hanem inkább utasokat cserél, hátha az újak jobban úsznak. Bojár szerint a magyar munkaerő "elfogyott" (értsd: túl sokat kér), ezért irány a harmadik világ! A Tisza Párt víziója világos: a "Szeretetország" kapuja tárva-nyitva áll, csak éppen nem a magyar fiataloknak, hanem az olcsó keleti és déli munkaerőnek. Brüsszelben pezsgőt bontanak: megvan az emberük, aki végrehajtja a tervet, miközben itthon a patrióta mázt kenik a szemünkre.