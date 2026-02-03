Kármán András tagad, majd elmenekül, amikor szembesítik az adóemelési tervekkel

A botrányos jelenetben a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője, a kamerák elől pánikszerűen iszkoló Kármán András bemutatta, hogyan kell elkerülni a felelősséget, miközben Csercsa Balázs már leleplezte a hazugságot. Bár a szakértő tagadja, az Indexhez kiszivárgott adótervezet nagyon is létezik, és brutális megszorításokat tartalmazza, beleértve a többkulcsos adórendszer bevezetését is. A videón jól látszik, ahogy Kármán András megfutamodott a kérdések elől, beismerés helyett a nyúlcipőt választva.

Ez a "szakértői" viselkedés mindent elárul. Ha a tervezet kacsa lenne, Kármán nevetve cáfolná. De nem ezt tette: úgy menekült, mintha a NAV ellenőrei kergetnék. Csercsa Balázs, a belső körből kikerült ember viszont nem köntörfalazott: megerősítette, hogy Magyar Péterék a zsebetekbe akarnak nyúlni. A többkulcsos adó a középosztály kivégzése lenne, de a Tisza Pártnál ezt "igazságosságnak" csomagolják. A maszk lehullt, a szakértő elfutott, a terv pedig itt maradt a nyakunkon fenyegetésként.