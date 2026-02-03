A betörő pereli a riasztót? Külföldi ügynökök hisztiznek, mert nem túrhatnak a magyar választók adataiban

A Berlinben zajló X elleni per tétje nem a tudomány, hanem a befolyásolás: egy „kutatócsoport” a 2026-os országgyűlési kampány minden rezdülését látni akarja. Állításuk szerint a politikai kampányok elemzése a cél, és ők csak ártatlan független elemzők, de tudjuk: a függetlenségük csak a magyar szuverenitástól való mentességet jelenti. A per mögött álló Democracy Reporting International valójában a globális hálózat ökle, amely adatokat követel, hogy aztán azokat fegyverként fordítsa ellenünk. Olyan ez, mint amikor a betörő pereli a lakatgyártót, mert túl biztonságos a zár. Ezek a „tudósok” nem a csillagokat vizsgálják, hanem a magyar választók agyát akarják szkennelni, mint valami Minority Report (Különvélemény) disztópiában: előre el akarják dönteni, mi a „bűnös” gondolat. Ha Elon Musk nem adja ki az adatokat, akkor „sérül a demokrácia”. Értik, ugye? Ha nem kémkedhetnek utánad, az antidemokratikus. Lánczi Tamás leleplezte a tervet: az adatokból akarják majd utólag „bizonyítani”, hogy a választás nem volt tiszta. Ez nem kutatás, ez hírszerzés laboratóriumi köpenyben.

Te odaadnád a kulcsodat egy idegennek?

Forduljunk most az adatvédelemre érzékeny ellenzéki szavazókhoz. Sokan féltek a "Nagy Testvértől" és a megfigyeléstől.

De gondoljátok végig: Kik ezek az emberek, akik Berlinből perelnek azért, hogy lássák a te magyarországi aktivitásodat? Tényleg azt hiszitek, hogy egy külföldi, Soros-közeli szervezet (DRI) jobban vigyáz az adataitokra, mint ti magatok?

Az intelligens ember ismérve, hogy védi a privát szféráját. Amikor ezek a kutatók "átláthatóságot" követelnek, valójában hozzáférést akarnak a magyar politikai diskurzushoz, hogy elemezzenek, profilozzanak és manipuláljanak. Ez nem a szólásszabadságról szól, hanem az adatbányászatról. Ha az X (Twitter) megvédi az adataitokat ezektől a "kutatóktól", akkor paradox módon Elon Musk védi a magyar szuverenitást. Ne legyetek kísérleti nyulak egy külföldi laboratóriumban!